Κιρ Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από βομβαρδιστικά των ΗΠΑ

«Το Ιράν έχει επιτεθεί σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones εναντίον χωρών που δεν τους επιτέθηκαν», τόνισε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αναφέροντας επίσης ότι οι βάσεις μας στην Κύπρο «δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά», όπως υποστήριξαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Ο Κιρ Στάρμερ σε ομιλία του, απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την απόφασή του να δώσει στις ΗΠΑ άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να εξαπολύσουν αμυντικά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αναφέρθηκε και στις επιθέσεις drone σε βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, που σημειώθηκαν τη Δευτέρα (02/03).

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι χθες το βράδυ ένα drone έπληξε την βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, αναφέροντας ότι «είναι σημαντικό να πούμε ότι οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η εκκένωση στην RAF «δεν ήταν απάντηση σε καμία απόφαση που έχουμε λάβει».

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να μπορέσουν να σταματήσουν τους ιρανικούς πυραύλους στην πηγή τους, όπου βρίσκονται σε αποθήκες αποθήκευσης ή είναι έτοιμοι στους εκτοξευτές.

Όπως αποκάλυψε, αποδέχτηκε αυτό το νέο αίτημα των ΗΠΑ «προκειμένου να αποτρέψει το Ιράν από την εκτόξευση πυραύλων σε όλη την περιοχή» και τη δολοφονία αμάχων. Ο Κιρ Στάρμερ δε, τόνισε ότι η Βρετανία δεν συμμετέχει στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Είπε ότι υπάρχουν περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων, των οικογενειών που βρίσκονται σε διακοπές και όσων βρίσκονται σε μετακίνηση. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει πλήξει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες. «Είναι βαθιά ανησυχητικό για ολόκληρο το σπίτι και ολόκληρη τη χώρα», τόνισε.

Στη συνέχεια της ομιλίας του είπε ότι η Γαλλία και η Γερμανία είναι επίσης έτοιμες να επιτρέψουν την αμερικανική δραστηριότητα στις βάσεις τους, προκειμένου να καταστρέψουν την ικανότητα πυραύλων του Ιράν.