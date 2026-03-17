Καταρρίφθηκε πύραυλος στο Άμπου Ντάμπι – Ένας νεκρός εξαιτίας θραυσμάτων

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου ο οποίος αναχαιτίστηκε και καταρρίφθηκε στην περιοχή Μπάνι Γιας, στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι

Σήμερα το πρωί, εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ.

Στο Ντουμπάι η έκρηξη ακολούθησε ειδοποίηση που εστάλη σε κινητά κατοίκων να αναζητήσουν καταφύγιο «αμέσως», λόγω «απειλής» πληγμάτων με «πυραύλους».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ