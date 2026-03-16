MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου – Έως 1,4 δισ. βαρέλια διαθέσιμα για νέα απελευθέρωση

|
THESTIVAL TEAM

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας θα χρειαστεί χρόνο για να ανακάμψει, τονίζοντας πως οι αγορές πρέπει να είναι προετοιμασμένες σε περίπτωση που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.

Ο Μπιρόλ σημείωσε ότι, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση αποθεμάτων, οι χώρες- μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας διατηρούν ακόμη σημαντικά περιθώρια παρέμβασης, ενώ και άλλες χώρες εξετάζουν τρόπους συνεισφοράς.

Υπογράμμισε ακόμα ότι υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ των μελών για να διασφαλιστεί ότι οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν συμφωνηθεί θα διατεθούν στην αγορά, εφόσον χρειαστεί, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας.

Δήλωσε ακόμα ότι ο Διεθνής Οργανισμός, παραμένει σε θέση να απελευθερώσει επιπλέον ποσότητες πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, «αν και εφόσον χρειαστεί», παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων στην ιστορία του οργανισμού.

Σύμφωνα με τον IEA, περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια εξακολουθούν να βρίσκονται διαθέσιμα στα στρατηγικά αποθέματα των χωρών‑μελών, προσφέροντας σημαντικό περιθώριο παρέμβασης σε περίπτωση περαιτέρω αναταραχής στις αγορές ενέργειας.

Πετρέλαιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Οποιεσδήποτε υπεκφυγές για να αποφευχθεί το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ αποτελούν προσβολή της λαϊκής βούλησης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Χωρίς ταξί αύριο η Θεσσαλονίκη – 24ωρη απεργία από τους ιδιοκτήτες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Αττική: Σύλληψη 15 οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Αφαιρέθηκαν πάνω 1.000 διπλώματα

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Τραμπ: Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο “θα πέσουν σαν πέτρα”

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Όσκαρ 2026: Η “Μια μάχη μετά την άλλη” καλύτερη ταινία – Σάρωσε η Jessie Buckley για άλλη μία φορά – Αναλυτικά όλα τα βραβεία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Σέρρες: Συνελήφθη 58χρονος για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών