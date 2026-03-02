Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
THESTIVAL TEAM
Βίντεο από μετεωρολογική κάμερα που φέρεται να καταγράφει ιπτάμενα αντικείμενα – πιθανότατα drones ή πυραύλους – στον ουρανό πάνω από τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι Κύπρου, δημοσιοποίησε το Kitasweather.
Το υλικό προέρχεται από κάμερα της συγκεκριμένης μετεωρολογικής πλατφόρμας, εγκατεστημένη στο Πισσούρι, και καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένα από τα αντικείμενα φαίνεται να αναχαιτίζονται, ενώ άλλα καταλήγουν στο έδαφος.