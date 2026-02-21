MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Πέθανε το 2χρονο αγοράκι στην Νάπολη στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το δύο ετών αγοράκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης της Ιταλίας, πέθανε σήμερα (21/02) τα χαράματα.

Οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών, με στόχο να μπορέσει να αντικατασταθεί το προβληματικό μόσχευμα καρδιάς απέτυχαν εξαιτίας της ακραίας κατάστασης όλων των ζωτικών οργάνων του παιδιού στη Νάπολη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μήνες το άτυχο αγοράκι είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, κατά την οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εισαγγελικής έρευνας, έγινε ένα τραγικό λάθος: η προς μεταμόσχευση καρδιά, μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι την Νάπολη σε κουτί με ξηρό πάγο. Όταν η ιατρική ομάδα έφτασε στο χειρουργείο, το μόσχευμα ήταν “ένα κομμάτι πάγου”. Οι γιατροί, όμως, αποφάσισαν να μην ακυρώσουν την μεταμόσχευση, διότι στο μεταξύ είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του μικρού ασθενή.

Το ιατρικό λάθος αποκαλύφθηκε χάρη σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, μετά την δημοσίευση των οποίων το νοσοκομείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί τις ευθύνες του.

Νάπολη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

