Ιταλία: Μετανάστης από τη Ρουμανία άρπαξε κοριτσάκι μέσα από τα χέρια της μαμάς του σε σούπερ μάρκετ – Δείτε βίντεο

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μία μητέρα στην Ιταλία, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να αρπάξει το κοριτσάκι της μέσα από τα χέρια της ενώ βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ.

Η αστυνομία στο Μπέργκαμο της Ιταλίας συνέλαβε έναν Ρουμάνο υπήκοο, άστεγο και χωρίς προηγούμενο ποινικό παρελθόν, με την κατηγορία ότι επιχείρησε να απαγάγει ένα κοριτσάκι 18 μηνών και ότι του προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το Σάββατο 14.02.2026 γύρω στη 1 το μεσημέρι σε σούπερ μάρκετ, την ώρα που μια οικογένεια αποχωρούσε από το κατάστημα με τη μικρή τους κόρη.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας πλησίασε ξαφνικά και άρπαξε το παιδί από τα πόδια, προσπαθώντας βίαια να το απομακρύνει από τη μητέρα του, που το κρατούσε από το χέρι, και να το τραβήξει προς το εσωτερικό του εμπορικού χώρου.

Η μητέρα αντέδρασε άμεσα, αντιστάθηκε και κάλεσε σε βοήθεια, ενώ ο πατέρας, που βρισκόταν κοντά, έσπευσε και κατάφερε να συγκρατήσει τον δράστη. Στο σημείο παρενέβησαν επίσης περαστικοί και προσωπικό ασφαλείας, οι οποίοι βοήθησαν να περιοριστεί ο άνδρας μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Οι αστυνομικοί διασφάλισαν την προστασία του παιδιού και οδήγησαν τον ύποπτο στο τμήμα.

Η προανάκριση, με βάση μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, επέτρεψε την πλήρη αποτύπωση του συμβάντος. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο μηριαίο οστό, τραυματισμός που αποδόθηκε στη βίαιη απόπειρα αρπαγής.

Σε βάρος του άνδρα ασκήθηκαν διώξεις για επιβαρυμένη απόπειρα απαγωγής ανηλίκου κάτω των 14 ετών και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Στη συνέχεια τέθηκε στη διάθεση της δικαιοσύνης και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση μέχρι την επικύρωση της σύλληψης.