MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Ο στρατός “θα εντοπίσει και θα εξουδετερώσει” τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε απόψε ότι είναι αποφασισμένος «να κυνηγήσει, να εντοπίσει και να εξουδετερώσει» τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του στο αξίωμα, την περασμένη εβδομάδα.

«Τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα: θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε κάθε πρόσωπο που συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Δεν υπάρχει ατιμωρησία για αυτόν, θα τον κυνηγήσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, ο εκπρόσωπος του στρατού, μιλώντας στην τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

