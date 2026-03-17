Ισραήλ: Ο στρατός “θα εντοπίσει και θα εξουδετερώσει” τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ

Ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε απόψε ότι είναι αποφασισμένος «να κυνηγήσει, να εντοπίσει και να εξουδετερώσει» τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του στο αξίωμα, την περασμένη εβδομάδα.

«Τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα: θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε κάθε πρόσωπο που συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Δεν υπάρχει ατιμωρησία για αυτόν, θα τον κυνηγήσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, ο εκπρόσωπος του στρατού, μιλώντας στην τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ