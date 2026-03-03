Ισπανία σε Τραμπ: Σεβαστείτε το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες

«Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ», σημειώνει η ισπανική κυβέρνηση μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι κόβεται το εμπόριο με την Ισπανία. «Διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές επιπτώσεις του εμπορικού εμπάργκο των ΗΠΑ», ανέφερε ακόμη η ισπανική κυβέρνηση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι μετά την άρνηση της Ισπανίας να να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν, ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχτ Μερτς, ανακοίνωσε σήμερα πως έχει δώσει εντολή στον υπουργό Οικονομικών του, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει συναλλαγή με τη Μαδρίτημετά την αντίδρασή της, λέγοντας ότι «θα σταματήσουν όλο το εμπόριο με την Ισπανία».

Πρόκειται για μία εκδικητική πράξη των ΗΠΑ προς μία ευρωπαϊκή χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κατά τα άλλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε τη στάση της Γερμανίας, ενώ δήλωσε για μία ακόμη φορά την απογοήτευσή του για τη νοθρή υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου.

«H Ισπανία φέρθηκε απαίσια. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτή τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, με τον Μερτς να υποστηρίζει ότι προσπαθεί να πείσει τη Μαδρίτη να τηρήσει τον στόχο των αμυντικών δαπανών στο 5%.

Ο τραμπ ανέφερε πως «έχει το δικαίωμα να σταματήσει οτιδήποτε έχει να κάνει με την Ισπανία», ενώ ο Μπέσεντ σημείωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα του προέδρου να επιβάλει εμπάργκο. «Ίσως το κάνουμε με την Ισπανία», πρόσθεσε ο Τραμπ.

