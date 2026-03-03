MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία σε Τραμπ: Σεβαστείτε το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ», σημειώνει η ισπανική κυβέρνηση μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι κόβεται το εμπόριο με την Ισπανία. «Διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές επιπτώσεις του εμπορικού εμπάργκο των ΗΠΑ», ανέφερε ακόμη η ισπανική κυβέρνηση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι μετά την άρνηση της Ισπανίας να να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν, ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχτ Μερτς, ανακοίνωσε σήμερα πως έχει δώσει εντολή στον υπουργό Οικονομικών του, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει συναλλαγή με τη Μαδρίτημετά την αντίδρασή της, λέγοντας ότι «θα σταματήσουν όλο το εμπόριο με την Ισπανία».

Πρόκειται για μία εκδικητική πράξη των ΗΠΑ προς μία ευρωπαϊκή χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κατά τα άλλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε τη στάση της Γερμανίας, ενώ δήλωσε για μία ακόμη φορά την απογοήτευσή του για τη νοθρή υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου.

«H Ισπανία φέρθηκε απαίσια. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτή τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, με τον Μερτς να υποστηρίζει ότι προσπαθεί να πείσει τη Μαδρίτη να τηρήσει τον στόχο των αμυντικών δαπανών στο 5%.

Ο τραμπ ανέφερε πως «έχει το δικαίωμα να σταματήσει οτιδήποτε έχει να κάνει με την Ισπανία», ενώ ο Μπέσεντ σημείωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα του προέδρου να επιβάλει εμπάργκο. «Ίσως το κάνουμε με την Ισπανία», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Ισπανία Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Ο αρχιεκτελεστής της 17Ν Δημήτρης Κουφοντίνας εξηγεί πώς στρατολογήθηκε – Η χαμένη ευκαιρία να συλληφθεί το 1985 – Βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 3 λεπτά πριν

Φιντάν: Λανθασμένη στρατηγική η επίθεση του Ιράν στις χώρες του Κόλπου – Προειδοποίηση για γενικευμένη αποσταθεροποίηση

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ισραήλ: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από καταστροφικό μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν

LIFESTYLE 58 λεπτά πριν

H Klavdia δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο

EUROBANK 28 λεπτά πριν

Η Eurobank και η Grant Thornton βράβευσαν για 9η χρονιά έξι ελληνικές επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για επενδύσεις και καινοτομία