Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια λόγω της διαχείρισης των φονικών πλημμυρών του 2024

Ο Κάρλος Μαθόν, ο ηγέτης της περιφέρειας Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία, δήλωσε σήμερα ότι παραιτείται λόγω της διαχείρισης από τη διοίκησή του των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν την περιοχή πριν από έναν χρόνο.

Ο Μαθόν αντιμετώπιζε καθημερινές εκκλήσεις να παραιτηθεί, μεταξύ άλλων και από συγγενείς θυμάτων, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές της 29ης Οκτωβρίου 2024 που προκάλεσαν τον θάνατο 229 ανθρώπων και ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως στα προάστια της Βαλένθια, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ισπανίας.

«Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο», δήλωσε ο Μαθόν στους δημοσιογράφους έπειτα από μια ομιλία κατά την οποία επέκρινε σφόδρα την κυβερνητική απόκριση στην κρίση.

Δεν είπε αν προκηρύσσει πρόωρες εκλογές, ούτε διευκρίνισε εάν παραιτείται επίσης από την έδρα του στην περιφερειακή βουλή –που θα έβαζε τέλος στην κοινοβουλευτική ασυλία του– ούτε ποιο πρόσωπο θα τον διαδεχθεί προσωρινά.

Κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν κατηγορούν την περιφερειακή κυβέρνηση ότι εξέδωσε μήνυμα έκτακτης ανάγκης πολύ καθυστερημένα ενώ κτίρια βρίσκονταν ήδη κάτω από το νερό και άνθρωποι πνίγονταν στη χειρότερη καταστροφή που συνδέεται με πλημμύρες στην Ευρώπη από το 1967.

Η παραίτηση του Μαθόν υποβάλλεται ενώ η Μαριμπέλ Βιλαπλάνα, μία δημοσιογράφος της περιοχής με την οποία γευμάτιζε την ημέρα των πλημμυρών, αναμένεται να καταθέσει σήμερα ενώπιον δικαστή που ερευνά ενδεχόμενη ποινική ευθύνη των αρχών για τους θανάτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ