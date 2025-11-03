MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια λόγω της διαχείρισης των φονικών πλημμυρών του 2024

|
THESTIVAL TEAM

Ο Κάρλος Μαθόν, ο ηγέτης της περιφέρειας Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία, δήλωσε σήμερα ότι παραιτείται λόγω της διαχείρισης από τη διοίκησή του των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν την περιοχή πριν από έναν χρόνο.

Ο Μαθόν αντιμετώπιζε καθημερινές εκκλήσεις να παραιτηθεί, μεταξύ άλλων και από συγγενείς θυμάτων, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές της 29ης Οκτωβρίου 2024 που προκάλεσαν τον θάνατο 229 ανθρώπων και ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως στα προάστια της Βαλένθια, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ισπανίας.

«Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο», δήλωσε ο Μαθόν στους δημοσιογράφους έπειτα από μια ομιλία κατά την οποία επέκρινε σφόδρα την κυβερνητική απόκριση στην κρίση.

Δεν είπε αν προκηρύσσει πρόωρες εκλογές, ούτε διευκρίνισε εάν παραιτείται επίσης από την έδρα του στην περιφερειακή βουλή –που θα έβαζε τέλος στην κοινοβουλευτική ασυλία του– ούτε ποιο πρόσωπο θα τον διαδεχθεί προσωρινά.

Κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν κατηγορούν την περιφερειακή κυβέρνηση ότι εξέδωσε μήνυμα έκτακτης ανάγκης πολύ καθυστερημένα ενώ κτίρια βρίσκονταν ήδη κάτω από το νερό και άνθρωποι πνίγονταν στη χειρότερη καταστροφή που συνδέεται με πλημμύρες στην Ευρώπη από το 1967.

Η παραίτηση του Μαθόν υποβάλλεται ενώ η Μαριμπέλ Βιλαπλάνα, μία δημοσιογράφος της περιοχής με την οποία γευμάτιζε την ημέρα των πλημμυρών, αναμένεται να καταθέσει σήμερα ενώπιον δικαστή που ερευνά ενδεχόμενη ποινική ευθύνη των αρχών για τους θανάτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισπανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Αντέδρασε ο Αργύρης Αγγέλου με την ερώτηση on camera: “Προσπαθείτε να μου το πείτε ευγενικά, είναι λάθος αυτό”

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν υπόσχεται την “ανοικοδόμηση” των πυρηνικών εγκαταστάσεων που επλήγησαν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 37 λεπτά πριν

Θεοδωρικάκος για ΕΛΤΑ: Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνονται μαζί με την κοινωνία, με διάλογο και χωρίς αιφνιδιασμούς

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Μιχάλης Αεράκης για μακελειό στα Βορίζια: Αν δεν γίνει σασμός, μπορεί να ξεσπάσει δεύτερο κύμα

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Κατερίνα Λάσπα: Δεν βρίσκω το λόγο ύπαρξης των πρωινών εκπομπών

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη