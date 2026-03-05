MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

|
THESTIVAL TEAM

Η κυβέρνηση της Ισλανδίας θα προτείνει στο κοινοβούλιο της χώρας να διεξαχθεί το φθινόπωρο ένα δημοψήφισμα με το ερώτημα αν θα πρέπει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση RUV.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η κυβέρνηση θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ένα νομοσχέδιο για το θέμα και το δημοψήφισμα πιθανότατα θα οριστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το 2013 το Ρέικιαβικ αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων.

Η αύξηση του κόστους ζωής και ο πόλεμος στην Ουκρανία αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής χώρας για ένταξη στην Ένωση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Άλλος ένας λόγος που καθιστά πιο πιεστικό το ζήτημα ήταν οι πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Τον Φεβρουάριο, η πρωθυπουργός Κρίστρουν Φροσταντότιρ είπε ότι το δημοψήφισμα θα γίνει εντός των επόμενων μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισλανδία

