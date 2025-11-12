Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Κύπρο
Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πάφο, στην Κύπρο.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 24 sec ago in #Cyprus. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 12, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/CFTuDqmWLH
Ο σεισμός στην Κύπρο έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού, με το εστιακό του βάθος να είναι 21 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 18 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάφου και 50 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού.
Μετά τον σεισμό έχουν ακολουθήσει τρεις μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να είναι 4,7 Ρίχτερ.
Σημειώνεται ότι αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.
Οι πρώτες εικόνες από τα social media
People gathering outside their offices in Nicosia after the earthquake in Paphos, Cyprus. pic.twitter.com/YrfIo5o2i1— Rutger (@HRutger14) November 12, 2025