ΔΙΕΘΝΗ

Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Κύπρο

|
THESTIVAL TEAM

Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πάφο, στην Κύπρο.

Ο σεισμός στην Κύπρο έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού, με το εστιακό του βάθος να είναι 21 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 18 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάφου και 50 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού.

Μετά τον σεισμό έχουν ακολουθήσει τρεις μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να είναι 4,7 Ρίχτερ.

Σημειώνεται ότι αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Οι πρώτες εικόνες από τα social media

Κύπρος

