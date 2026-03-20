Ιρανός ΥΠΕΞ: Ο Στάρμερ θέτει τις ζωές των Βρετανών πολιτών σε κίνδυνο, θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε σε ανάρτησή του ότι οι Βρετανοί πολίτες τάσσονται κατά του πολέμου στο Ιράν, σχολιάζοντας την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις.

«Αγνοώντας τον ίδιο του τον λαό, ο κ. Στάρμερ θέτει τις ζωές των Βρετανών σε κίνδυνο», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αραγτσί:

«Η συντριπτική πλειοψηφία του βρετανικού λαού δεν θέλει καμία συμμετοχή στον πόλεμο επιλογής Ισραήλ-ΗΠΑ για το Ιράν.

Αγνοώντας τον ίδιο του τον λαό, ο κ. Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές επιτρέποντας τη χρήση βρετανικών βάσεων για επιθετικότητα κατά του Ιράν. Το Ιράν θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα»

