Ιράν: “Θα ξαναχτίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που μας διέλυσαν”, λέει ο Πεζεσκιάν

Η Τεχεράνη θα ανοικοδομήσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις «με μεγαλύτερη δύναμη», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι θα διατάξει νέες επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιχειρήσει να τις επαναλειτουργήσει μετά τον βομβαρδισμό του Ιουνίου.

Ο Πεζεσκιάν έκανε τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας της χώρας, όπου συναντήθηκε με ανώτερα στελέχη της πυρηνικής βιομηχανίας του Ιράν.

«Η καταστροφή κτιρίων και εργοστασίων δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, θα τα ξαναχτίσουμε και με μεγαλύτερη δύναμη», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ για να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, αποτελούσαν μέρος ενός προγράμματος με στόχο την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά πολιτικούς σκοπούς. Ωστόσο, πριν από τον πόλεμο, το Ιράν εμπλούτιζε ουράνιο σε επίπεδα λίγο κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για την κατασκευή όπλων.

«Όλα αυτά έχουν ως στόχο την επίλυση των προβλημάτων του λαού, των ασθενειών, της υγείας του λαού», δήλωσε ο Πεζεσκιάν αναφερόμενος στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν.

