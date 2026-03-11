MENOY

Ιράν: Δεν θα αφήσουμε να περάσει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου προς όφελος της Αμερικής – Ετοιμαστείτε να κοστίζει 200 δολάρια το βαρέλι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Το κέντρο του ενδιαφέροντος για την 12η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχει στραφεί στα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα επιθέσεις πραγματοποιούνται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ αλλά και το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου του Ιράν, Khatam al-Anbiya, εξαπέλυσε απειλές, μετά το χάος που έχει προκληθεί στα Στενά του Ορμούζ, στα οποία έχουν δεχτεί από το πρωί της Τετάρτης, (11/03) τρία φορτηγά πλοία επίθεση, μεταξύ των οποίων και ένα ελληνόκτητο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ προς όφελος της Αμερικής και των συμμάχων της. Δεν μπορείτε να μειώσετε την τιμή του πετρελαίου και της ενέργειας με τεχνητή υποστήριξη.»

Στη συνέχεια απείλησε λέγοντας ότι: «Ετοιμαστείτε να κοστίζει 200 δολάρια το βαρέλι».

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και λίγες ώρες υπάρχει μεγάλο ζήτημα στα Στενά του Ορμούζ, με τους Ιρανούς να βάζουν νάρκες και τις ΗΠΑ να εξουδετερώνουν τα πλοία της Τεχεράνης που ναρκοθετούσαν την περιοχή, με την κατάσταση να είναι ήδη έκρυθμη.

