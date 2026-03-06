Ιράκ: Έκρηξη σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη Αρμπίλ
THESTIVAL TEAM
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα ξενοδοχείο στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώθηκε έκρηξη και καπνός υψώνεται από το ξενοδοχείο.
