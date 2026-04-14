ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λίβανου – Απών η Χεζμπολάχ

Ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε εκπροσώπους του Λιβάνου και του Ισραήλ θα πραγματοποιηθούν σήμερα (14/4) στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον. Από τις συνομιλίες αυτές, ωστόσο, θα απουσιάζει η Χεζμπολάχ, γεγονός που μειώνει τις προοπτικές συμφωνίας.

Παράλληλα, ο αποκλεισμός από τις ΗΠΑ των λιμανιών του Ιράν, τον οποίο χαρακτήρισε «επικίνδυνο και ανεύθυνο» το Πεκίνο, συνεχίζεται μία ημέρα αφότου τέθηκε σε ισχύ μετά την αποτυχία των συνομιλιών στο Πακιστάν ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για μια διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή, αποσταθεροποίησε την παγκόσμια οικονομία και στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο.

Έπειτα από πέντε και πλέον εβδομάδες πληγμάτων και από τις δύο πλευρές, μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου. Όμως, σύμφωνα με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπου τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Πριν ακόμη από τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, ο επικεφαλής της λιβανέζικης οργάνωσης, ο Ναΐμ Κάσεμ, ζήτησε την «ακύρωσή» της λέγοντας ότι αυτές οι συνομιλίες συνιστούν «συνθηκολόγηση».

Αφότου ο Λίβανος σύρθηκε από τη Χεζμπολάχ στον πόλεμο με το Ιράν στις αρχές Μαρτίου, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους μεταξύ των οποίων άνευ προηγουμένου πλήγματα στις 8 Απριλίου και έχουν εκτοπίσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Η συνάντηση στην Ουάσινγκτον αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του πρωινού (τοπική ώρα) υπό τη μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δίπλα στους πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, Γέσιελ Λάιτερ και Νάντα Χαμαντέχ Μοαουάντ αντίστοιχα, καθώς και του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μιτσέλ Ίσα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έθεσε δύο όρους σε αυτές τις συνομιλίες: τον «αφοπλισμό της Χεζμπολάχ» και επιδίωξη μιας «πραγματικής συμφωνίας ειρήνης».

Σύμφωνα με ανώνυμο αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι συνομιλίες έχουν στόχο «να διασφαλιστεί η ασφάλεια μακροπρόθεσμα των βόρειων συνόρων του Ισραήλ και να υποστηριχθεί η αποφασιστικότητα της λιβανέζικης κυβέρνησης να αποκαταστήσει πλήρη κυριαρχία στο έδαφος και στην πολιτική ζωή του Λιβάνου».

Από την πλευρά του Λιβάνου, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν επεσήμανε πως ελπίζει στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο «με σκοπό να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ» που βρίσκονται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου εδώ και δεκαετίες.

Στη Βηρυτό, Λιβανέζοι, κουρασμένοι από τους διαδοχικούς πολέμους του Ισραήλ, εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις συνομιλίες αυτές. «Είμαστε υπέρ (των συνομιλιών) αν είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου, αν αυτό επιλύσει τα προβλήματα», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμάλ Αγιάντ, 49 ετών. «Θέλουμε ειρήνη, για τα παιδιά μας και για το μέλλον μας, έχουμε κουραστεί, έχουμε ζήσει τόσους πολέμους».

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, εκφράζοντας τη λύπη της που ο στρατός του Λιβάνου δεν το έκανε ή δεν μπόρεσε να το κάνει μέχρι τώρα.

Μεταξύ δύο πυρών η Ουάσινγκτον

Όμως, η Ουάσινγκτον βρίσκεται μεταξύ δύο πυρών, απαιτώντας τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, ενώ υποστηρίζει, παράλληλα, το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Θα χρειαστεί «πολλή φαντασία και αισιοδοξία για να σκεφτούμε» ότι οι διαφορές ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο «μπορούν να επιλυθούν αύριο στην Ουάσινγκτον» επισημαίνει πρώην Ισραηλινός αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας.

«Θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία, και το Ισραήλ θα δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη στον βορρά, πολύ παρόμοια με αυτήν που έχουμε στη Γάζα», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Ισραήλ προβλέπει να δημιουργήσει μία «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, όπου εισέδυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις προκειμένου όπως λένε να εξουδετερώσουν την απειλή που αποτελεί η Χεζμπολάχ για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ εισήλθε στις 2 Μαρτίου στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ ανταπέδωσε με φονικά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο και εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας.