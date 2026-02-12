ΗΠΑ: Τερματίζεται η επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα

Ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν, δήλωσε ότι η επιχείρηση για τη μετανάστευση στη Μινεσότα θα τερματιστεί, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το αίτημά του για τη λήξη της επιχείρησης.

«Θα παραμείνω στη Μινεσότα για λίγο ακόμα, προκειμένου να επιβλέψω την αποχώρηση και να διασφαλίσω την επιτυχία της», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Τόνισε, πάντως, ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πάντα είχε παρουσία στη Μινεσότα και θα συνεχίσει να έχει.

Tom Homan: “I have proposed, and President Trump has concurred, that this surge operation conclude…We will continue to enforce Title A immigration law throughout this nation…Those who say we are backing down from immigration enforcement or the promise of mass deportations, you… pic.twitter.com/cY827bSEuU — The Bulwark (@BulwarkOnline) February 12, 2026

Όπως μάλιστα ανέφερε, η Μινεσότα έχει πάψει να είναι καταφύγιο, καθώς οι τοπικές Αρχές συνεργάζονται πλέον στενότερα με τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης.

Η πρόσφατη αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων για το μεταναστευτικό, που πρόσθεσε περίπου 2.000 στους ήδη υπάρχοντες, προκάλεσε διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες τον Ιανουάριο.