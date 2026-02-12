MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Τερματίζεται η επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα

|
THESTIVAL TEAM

Ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν, δήλωσε ότι η επιχείρηση για τη μετανάστευση στη Μινεσότα θα τερματιστεί, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το αίτημά του για τη λήξη της επιχείρησης.

«Θα παραμείνω στη Μινεσότα για λίγο ακόμα, προκειμένου να επιβλέψω την αποχώρηση και να διασφαλίσω την επιτυχία της», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Τόνισε, πάντως, ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πάντα είχε παρουσία στη Μινεσότα και θα συνεχίσει να έχει.

Όπως μάλιστα ανέφερε, η Μινεσότα έχει πάψει να είναι καταφύγιο, καθώς οι τοπικές Αρχές συνεργάζονται πλέον στενότερα με τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης.

Η πρόσφατη αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων για το μεταναστευτικό, που πρόσθεσε περίπου 2.000 στους ήδη υπάρχοντες, προκάλεσε διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες τον Ιανουάριο.

Μινεσότα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

