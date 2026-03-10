MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκ. δολαρίων χρησιμοποιήθηκαν κατά τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν

THESTIVAL TEAM

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι χρησιμοποίησε πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν, σε μια έκθεση που υποβλήθηκε σε Επιτροπές του Κογκρέσου, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση αυτών των πληροφοριών.

Μέλη του Κογκρέσου, που ενδέχεται σύντομα να κληθούν να εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο, εκφράζουν ανησυχίες ότι η σύρραξη αυτή θα εξαντλήσει τα αμερικανικά αποθέματα, σε μια περίοδο που η αμυντική βιομηχανία δυσκολεύεται ήδη να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε την Παρασκευή με στελέχη επτά αμυντικών βιομηχανιών, καθώς το Πεντάγωνο προσπαθεί να αναπληρώσει τα εφόδιά του.

Η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει δημοσίως κάποια εκτίμηση για το κόστος του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με το Ισραήλ.

Μέλη του Κογκρέσου ζητούν περισσότερες πληροφορίες και καταθέσεις αξιωματούχων για θέματα όπως το πώς ο πόλεμος αυτός μπορεί να επηρεάσει την αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ.

Πολλοί βοηθοί γερουσιαστών και βουλευτών λένε ότι αναμένουν πως ο Λευκός Οίκος σύντομα θα υποβάλει αίτημα στο Κογκρέσο για επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο στο Ιράν. Ορισμένοι λένε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει 50 δισεκ. δολάρια, άλλοι όμως πιστεύουν ότι η εκτίμηση αυτή είναι χαμηλή.

