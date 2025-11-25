MENOY

ΗΠΑ: Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε σήμερα πως το προτεινόμενο σχέδιο για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχει βελτιωθεί, με στοιχεία που προστέθηκαν από τις αντιμαχόμενες πλευρές. «Απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας», διαβεβαίωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντήσει τον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν στη Μόσχα και, παράλληλα, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς», γνωστοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως ευελπιστεί να συναντηθεί σύντομα με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, «αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή στο τελικό στάδιο», όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πως θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

