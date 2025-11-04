MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ μπλοκάρει την επισιτιστική βοήθεια, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς

|
THESTIVAL TEAM

Η επισιτιστική βοήθεια που δικαιούνται εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί μέσω του προγράμματος SNAP του υπουργείου Γεωργίας «δεν θα δοθεί» παρά μόνο «εάν οι Δημοκρατικοί της ριζοσπαστικής αριστεράς» βάλουν τέλος στην παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, προειδοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη δικαστική απόφαση που διατάζει την κυβέρνησή του να καταβάλει τα χρήματα μέχρι αύριο Τετάρτη.

Τα επιδόματα «θα δοθούν μόνο όταν οι Δημοκρατικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ανοίξουν την κυβέρνηση, κάτι που μπορούν εύκολα να κάνουν, και όχι πριν από αυτό» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Supplemental Nutrition Assistance (πρώην “κουπόνια τροφίμων”).

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν πόροι για να καλυφθεί το πρόγραμμα, λόγω του shutdown, της δημοσιονομικής παράλυσης που συνεχίζεται για 35η ημέρα, επειδή Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν επί του προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ρόουντ Άιλαντ διέταξε το Σάββατο την κυβέρνηση του Τραμπ να καταβάλει πλήρως τα επιδόματα μέχρι τη Δευτέρα ή να κάνει μερικές πληρωμές μέχρι την Τετάρτη, αναγνωρίζοντας ότι «θα πληγούν ανεπανόρθωτα» οι δικαιούχοι εάν δεν τα λάβουν εγκαίρως. Τη Δευτέρα η κυβέρνηση απάντησε με ένα δικαστικό έγγραφο ότι θα διαθέσει 450 εκατομμύρια από τα έσοδα των δασμών για ένα άλλο πρόγραμμα, που αφορά επισιτιστική βοήθεια σε μικρά παιδιά, όμως δεν θα δώσει τα 4 δισεκ. δολάρια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Ναύπακτος: 22χρονος επιτέθηκε στη 19χρονη πρώην σύντροφό του

ΚΑΙΡΟΣ 10 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Ξεκινά κακοκαιρία 48-72 ωρών με βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Πέθανε η ηθοποιός Diane Ladd- Ηταν τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Εξεταστική επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ – Κ. Τσιάρας: Υπέρ των έντιμων παραγωγών οι συνθήκες διαφάνειας και δικαιοσύνης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε να σκοτώσει του γονείς του με ψαροντούφεκο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Με θεωρούν τοξικό, αλλά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τα περισσότερα από τα άρθρα του νομοσχεδίου μας