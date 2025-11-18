MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: “Ησυχία γουρουνίτσα”, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε την ψυχραιμία του με μια δημοσιογράφο ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις και της είπε «ησυχία γουρουνίτσα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, όταν η Κάθριν Λούσι, δημοσιογράφος του Bloomberg, τον ρώτησε γιατί δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν, σύμφωνα με την Telegraph.

Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε την δημοσιογράφο με το δάχτυλό του και της είπε «ησυχία, ησυχία γουρουνίτσα».

Ντόναλντ Τραμπ

