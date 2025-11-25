Ινδονησία: Θανατηφόρες πλημμύρες και κατολισθήσεις “σαρώνουν” τη χώρα – Νεκρή μητέρα και το παιδί της

Θανατηφόρες πλημμύρες έχουν κατακλίσει την Ινδονησία εξαιτίας της κακοκαιρίας που έχει «χτυπήσει» τη χώρα τις τελευταίες ώρες, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και συντρίμμια.

Συγκεκριμένα στη Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε εξαιτίας των πλημμυρών, βίντεο δείχνει ένα κύμα λάσπης, νερού και μπάζων να παρασέρνει ένα σπίτι, καταστρέφοντας το ολοσχερώς.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο σπίτι υπήρχε μία μητέρα με το παιδί της που δυστυχώς δεν κατάφεραν να επιζήσουν.

Οι σφοδρές αυτές πλημμύρες παρασέρνουν ολόκληρα χωριά, σκορπώντας το χάος και τον θάνατο.

💔Terrible flash flooding in Huta Nabolon, Central Tapanuli North Sumatra in Indonesia today….pic.twitter.com/DbjtJQUTqz November 25, 2025

Μέσα στις επόμενες ώρες είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθούν και περισσότερες απώλειες.