ΔΙΕΘΝΗ

Ινδονησία: Θανατηφόρες πλημμύρες και κατολισθήσεις “σαρώνουν” τη χώρα – Νεκρή μητέρα και το παιδί της

THESTIVAL TEAM

Θανατηφόρες πλημμύρες έχουν κατακλίσει την Ινδονησία εξαιτίας της κακοκαιρίας που έχει «χτυπήσει» τη χώρα τις τελευταίες ώρες, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και συντρίμμια.

Συγκεκριμένα στη Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε εξαιτίας των πλημμυρών, βίντεο δείχνει ένα κύμα λάσπης, νερού και μπάζων να παρασέρνει ένα σπίτι, καταστρέφοντας το ολοσχερώς.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο σπίτι υπήρχε μία μητέρα με το παιδί της που δυστυχώς δεν κατάφεραν να επιζήσουν.

Οι σφοδρές αυτές πλημμύρες παρασέρνουν ολόκληρα χωριά, σκορπώντας το χάος και τον θάνατο.

Μέσα στις επόμενες ώρες είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθούν και περισσότερες απώλειες.

Ινδονησία

