Η Βρετανία απαντά στον Πούτιν: “Σταμάτα την αιματοχυσία και τους λεονταρισμούς – Αν κηρύξεις πόλεμο είμαστε έτοιμοι”

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Κατηγορηματική απάντηση έδωσε σήμερα (03/12) η Βρετανία, στις απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρώπη.

Μετά την «εποικοδομητική» συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έστρεψε τα βέλη του» προς την Ευρώπη, προειδοποιώντας για μια πολεμική σύγκρουση, κάτι που η Βρετανία δεν άφησε ασχολίαστο.

Η υπουργός Εξωτερικών Κούπερ κάλεσε τον Πούτιν να «σταματήσει τους λεονταρισμούς και την αιματοχυσία», ενώ αποκάλυψε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει επιπλέον 10 εκατομμύρια λίρες στην Ουκρανία για να επισκευάσει τις ενεργειακές της υποδομές έπειτα από επιθέσεις του ρωσικού στρατού, καθώς έφτασε στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Δύο πρόεδροι επιδιώκουν την ειρήνη, ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ζελένσκι. Αλλά μέχρι στιγμής, το μόνο που έχουμε δει από τον πρόεδρο Πούτιν είναι μια προσπάθεια κλιμάκωσης του πολέμου, και γι’ αυτό θα πρέπει να σταματήσει τους λεονταρισμούς και την αιματοχυσία και να είναι έτοιμος να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υποστηρίξει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ», είπε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας.

«Ίδια παντιέρα παλληκαρισμών» χαρακτήρισε ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, τη δήλωση του Ρώσου προέδρου ενώ πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά προειδοποίησε: «Αν ξαφνικά θελήσει να κηρύξει πόλεμο εναντίον μας και τον ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι αμέσως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Έπειτα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Και η ειρωνεία του να μιλάει ο πρόεδρος Πούτιν για πολεμοχαρή συμπεριφορά από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών θα ήταν γελοία αν αυτό που κάνει στην Ουκρανία δεν ήταν τόσο σοβαρό».

Ακόμα τόνισε πως «λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την απειλή από τη Ρωσία» και ότι η βρετανική κυβέρνηση «δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην άμυνα».

