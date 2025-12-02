Νέες απειλές Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο είμαστε έτοιμοι τώρα

«Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα» δήλωσε προ ολίγου ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση με τον Στιβ Γούιτκοφ.

Οι Ευρωπαίοι, έμειναν μόνοι τους εκτός συνομιλιών, παρεμποδίζουν την αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Τραμπ από την επίτευξη ειρήνης μέσω διαλόγου, ισχυρίστηκε. «Δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, είναι στο πλευρό του πολέμου».

Οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία.

«Το Ποκρόβσκ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού» υποστήριξε ακόμη ο πρόεδρος της Ρωσίας.

«Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων μας» διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, σε μια επίδειξη ισχύος.