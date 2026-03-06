MENOY

Η στιγμή που οι IDF καταστρέφουν έξι εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν – Δείτε βίντεο

Οι IDF κοινοποίησαν βίντεο από την στιγμή που κατέστρεψαν έξι εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν που ήταν έτοιμοι να επιτεθούν στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε τους εκτοξευτές για αρκετές ώρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη εκτόξευση των πυραύλων προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τους IDF.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε χθες το βράδυ ότι το 60% των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι IDF αφάνισαν βάση βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

