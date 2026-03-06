Η στιγμή που οι IDF καταστρέφουν έξι εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν – Δείτε βίντεο
Οι IDF κοινοποίησαν βίντεο από την στιγμή που κατέστρεψαν έξι εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν που ήταν έτοιμοι να επιτεθούν στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε τους εκτοξευτές για αρκετές ώρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη εκτόξευση των πυραύλων προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τους IDF.
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε χθες το βράδυ ότι το 60% των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Οι IDF αφάνισαν βάση βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν
לפני השיגור לישראל: חיל האוויר השמיד שישה משגרי טילים בליסטיים איראנים
חיל האוויר, השמיד תוך מספר שעות בלילה של יום רביעי שישה משגרי טילים, דקות ספורות לפני ששוגרו לעבר שטח מדינת ישראל.
בנוסף, הושמדו שלוש מערכות הגנה איראניות מתקדמות.
המאמץ המשולב להעמקת הפגיעה ביכולות הירי… pic.twitter.com/1rrx9Lu69H— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 6, 2026
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αραβικά ΜΜΕ: Οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό Καανί των Φρουρών της Επανάστασης ως κατάσκοπο της Μοσάντ
- Δένδιας: Η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν
- Πάνω από 50 γαλλικά πλοία βρίσκονται αποκλεισμένα στον Κόλπο εν μέσω του πολέμου στο Ιράν