Η Ρωσία καλεί το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να παύσουν πυρ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας παρότρυνε σήμερα τις κυβερνήσεις του Αφγανιστάν και του Πακιστάν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες αμέσως και να αρχίσουν συνομιλίες για την επίλυση των διαφορών τους με διπλωματικά μέσα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η ρωσική διπλωματία προσφέρθηκε επίσης να μεσολαβήσει για τη διεξαγωγή διμερών συνομιλιών.

Υπενθυμίζεται πως ανοιχτό πόλεμο κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, κήρυξε το Πακιστάν, λίγες ώρες αφού δέχθηκε πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στα σύνορα των δύο χωρών. Συνεχείς αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στη Καμπούλ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί πάνω από 133 άνθρωποι ενώ έχουν τραυματιστεί περίπου 200.