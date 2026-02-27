Η Ρωσία καλεί το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να παύσουν πυρ
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας παρότρυνε σήμερα τις κυβερνήσεις του Αφγανιστάν και του Πακιστάν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες αμέσως και να αρχίσουν συνομιλίες για την επίλυση των διαφορών τους με διπλωματικά μέσα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Η ρωσική διπλωματία προσφέρθηκε επίσης να μεσολαβήσει για τη διεξαγωγή διμερών συνομιλιών.
Υπενθυμίζεται πως ανοιχτό πόλεμο κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, κήρυξε το Πακιστάν, λίγες ώρες αφού δέχθηκε πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στα σύνορα των δύο χωρών. Συνεχείς αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στη Καμπούλ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί πάνω από 133 άνθρωποι ενώ έχουν τραυματιστεί περίπου 200.