Η Ρωσία απειλεί να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp

Η εποπτική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας Roskomnadzor απείλησε σήμερα να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp εάν δεν συμμορφωθεί με τη ρωσική νομοθεσία, μετέδωσαν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Τον Αύγουστο η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις της εφαρμογής WhatsApp, που ανήκει στην MetaPlatforms, όπως και κλήσεις της εφαρμογής Telegram, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Σήμερα, η Roskomnadzor κατηγόρησε εκ νέου την εφαρμογή WhatsApp ότι αποφεύγει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ρωσίας που αφορούν την αποτροπή και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

«Εάν η υπηρεσία μηνυμάτων συνεχίσει να μην πληροί τις απαιτήσεις της ρωσικής νομοθεσίας, θα αποκλεισθεί πλήρως», μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τη Roskomnadzor.

Η WhatsApp έχει επικρίνει τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποκλείσει εκατομμύρια Ρώσους από την πρόσβαση σε ασφαλή επικοινωνία.

Οι ρωσικές αρχές προωθούν μια υποστηριζόμενη από το κράτος εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ονομάζεται MAX, η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των χρηστών. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης απέρριψαν αυτές τις κατηγορίες ως ψευδείς.