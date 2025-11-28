MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ρωσία απειλεί να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η εποπτική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας Roskomnadzor απείλησε σήμερα να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp εάν δεν συμμορφωθεί με τη ρωσική νομοθεσία, μετέδωσαν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Τον Αύγουστο η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις της εφαρμογής WhatsApp, που ανήκει στην MetaPlatforms, όπως και κλήσεις της εφαρμογής Telegram, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Σήμερα, η Roskomnadzor κατηγόρησε εκ νέου την εφαρμογή WhatsApp ότι αποφεύγει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ρωσίας που αφορούν την αποτροπή και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

«Εάν η υπηρεσία μηνυμάτων συνεχίσει να μην πληροί τις απαιτήσεις της ρωσικής νομοθεσίας, θα αποκλεισθεί πλήρως», μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τη Roskomnadzor.

Η WhatsApp έχει επικρίνει τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποκλείσει εκατομμύρια Ρώσους από την πρόσβαση σε ασφαλή επικοινωνία.

Οι ρωσικές αρχές προωθούν μια υποστηριζόμενη από το κράτος εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ονομάζεται MAX, η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των χρηστών. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης απέρριψαν αυτές τις κατηγορίες ως ψευδείς.

WhatsApp Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση revenge porn

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Γάζα: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την τύχη μαχητών της Χαμάς που έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

ΟΗΕ: Τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν έκκληση στις ΗΠΑ να εξακολουθήσουν να δέχονται αιτούντες άσυλο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ντογκούλης: Βλέπαμε καλλιέργειες να μεταφέρονται ετησίως από συγκεκριμένα ΚΥΔ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 λεπτά πριν

Πανσερραϊκός: Η αποστολή για Κηφισιά – Ποιοι απουσιάζουν