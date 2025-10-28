Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης

Τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης θα προτείνει η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι.

Την είδηση για την πρόθεση της Σανάε Τακαΐτσι να προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μετά τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί διακαή πόθο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται πως έχει τερματίσει αρκετές ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο κόσμος άρχισε να απολαμβάνει περισσότερη ειρήνη», είπε η νεοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στον αμερικανό πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους. «Εντυπωσιάστηκα και με εμπνεύσατε πολύ, κύριε Πρόεδρε», συμπλήρωσε η Σανάε Τακαΐτσι.