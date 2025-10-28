MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης

|
THESTIVAL TEAM

Τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης θα προτείνει η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι.

Την είδηση για την πρόθεση της Σανάε Τακαΐτσι να προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μετά τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί διακαή πόθο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ,Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί διακαή πόθο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται πως έχει τερματίσει αρκετές ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο κόσμος άρχισε να απολαμβάνει περισσότερη ειρήνη», είπε η νεοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στον αμερικανό πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους. «Εντυπωσιάστηκα και με εμπνεύσατε πολύ, κύριε Πρόεδρε», συμπλήρωσε η Σανάε Τακαΐτσι.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γαλλία: Η κλοπή στο Λούβρο απειλεί τη “θεμελιώδη αποστολή” των μουσείων, σύμφωνα με επικεφαλής 57 μουσείων σε όλο τον κόσμο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ηράκλειο: 59χρονος κατηγορείται για τον βιασμό 32χρονης – Ο δράστης προσπάθησε να αυτοκτονήσει στο κρατητήριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κρήτη: Εντολή Κικίλια για ΕΔΕ για περιστατικό βιαιοπραγίας σε γκαράζ πλοίου – Απομακρύνεται ο Λιμενάρχης Χανίων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ο Ντάνι Άλβες βγήκε από τη φυλακή κι έγινε ιεροκήρυκας: “Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό” – Δείτε βίντεο

ΕΘΝΙΚΑ 18 ώρες πριν

Υψώθηκε τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι της Χίου ενόψει της 28ης Οκτωβρίου – Δείτε το βίντεο

ΕΘΝΙΚΑ 17 ώρες πριν

Δύο παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο