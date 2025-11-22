MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ ξεκινούν διαβουλεύσεις στην Ελβετία εν μέσω πιέσεων για το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας.

«… Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβούλιου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες».

Όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».

Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από το “δεξί χέρι” του Ζελένσκι, τον επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ουμέροφ, τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων. Ήτοι μια αποστολή κυρίως στρατιωτική.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΗΠΑ Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Παντελής Παντελίδης: “Δεν έχει γίνει ποτέ δικαστήριο, είναι αδιανόητο” λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Οι υποκλοπές έχουν το ονοματεπώνυμο του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χαλκιδική: Πρώην αντιδήμαρχος έστειλε επιχειρηματία στο νοσοκομείο για τα μάτια μιας γυναίκας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Ποιός δήμος της Θεσσαλονίκης είναι υποψήφιος για “Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Ζαχαράκη για θάνατο 13χρονης στον Πειραιά: Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Προτίμηση σε κόμμα Καρυστιανού δείχνουν οι πολίτες, τι ποσοστό συγκεντρώνουν Τσίπρας και Σαμαράς