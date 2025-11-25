Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τα βασικά σημεία της πρότασης Τραμπ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Η Ουκρανία φέρεται να συμφώνησε με τα βασικά στοιχεία της ειρηνευτικής πρότασης που έχει αφήσει στο τραπέζι η κυβέρνηση Τραμπ, με ορισμένες λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη προς διευθέτηση, όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο NewsNation.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, επιβεβαίωσε νωρίτερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ συμφώνησαν στους «βασικούς όρους» της συμφωνίας που παρουσιάστηκε στη Γενεύη.

«Εκτιμούμε τις παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, καθώς και τις σταθερές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ουμέροφ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι αντιπροσωπείες μας κατέληξαν σε κοινή κατανόηση σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», συνέχισε. «Τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των ευρωπαίων εταίρων μας για τα επόμενα βήματά μας».

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ ανανέωσαν τις προσπάθειές τους να τερματίσουν τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και βασικούς ευρωπαίους συμμάχους να συναντώνται στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο για να συζητήσουν το σχέδιο 28 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Το σχέδιο έχει επικριθεί ευρέως ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία, αλλά αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι το έγγραφο δεν είναι η τελική πρόταση και ότι είναι πιθανό να αλλάξει.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι «ο κατάλογος των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να καταστεί εφαρμόσιμος», αφού οι αξιωματούχοι βγήκαν από τις συνομιλίες στη Γενεύη την Κυριακή αισιόδοξοι για την πρόοδο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι σχεδίαζε να συζητήσει «ευαίσθητα» εκκρεμή ζητήματα με τον Τραμπ.