MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Χεζμπολάχ στοχοθέτησε με έναν “προηγμένο πύραυλο” αεροπορική βάση στο Ισραήλ

|
THESTIVAL TEAM

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου επιβεβαίωσε σήμερα πως στοχοθέτησε με έναν «προηγμένο πύραυλο» την αεροπορική βάση Παλματσίμ, στο κεντρικό Ισραήλ, από την οποία διεξάγεται μια ευρεία εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η φιλοϊρανική οργάνωση διευκρινίζει πως η βάση, στο νότιο τμήμα του Τελ Αβίβ, «απέχει 140 χιλιόμετρα από τα σύνορα» μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε επίσης την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που εισέρχονται σε λιβανέζικο έδαφος, κοντά στα σύνορα.

Χεζμπολάχ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

