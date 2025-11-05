Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τον ένα χρόνο από τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς
Ήταν Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024, όταν 77 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγοντάς τον ως τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.
Έναν χρόνο αργότερα, ο κόσμος έχει αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο φανταζόμασταν, και ο Τραμπ δεν έχει λείψει ούτε για μια μέρα από τα πρωτοσέλιδα.
Ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς, γιορτάζουν έναν χρόνο από την εκλογή τους στις ΗΠΑ, με το μήνυμα να παραμένει ξεκάθαρο: «America First – Forever».
Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία του Τραμπ και του Βανς να χαμογελούν πλατιά, με φόντο τα πυροτεχνήματα.
Η λεζάντα γράφει: «Πριν από έναν χρόνο γράφτηκε ιστορία. Ο 45ος έγινε 47ος. Το κίνημα αντεπιτέθηκε. Η Αμερική πρώτη – για πάντα».
ONE YEAR AGO, HISTORY WAS MADE.— The White House (@WhiteHouse) November 5, 2025
45 BECAME 47. THE MOVEMENT ROARED BACK.
AMERICA FIRST FOREVER. 🦅🇺🇸🎉 pic.twitter.com/QkGLCuyC48