Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τον ένα χρόνο από τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς

Ήταν Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024, όταν 77 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγοντάς τον ως τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Έναν χρόνο αργότερα, ο κόσμος έχει αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο φανταζόμασταν, και ο Τραμπ δεν έχει λείψει ούτε για μια μέρα από τα πρωτοσέλιδα.

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς, γιορτάζουν έναν χρόνο από την εκλογή τους στις ΗΠΑ, με το μήνυμα να παραμένει ξεκάθαρο: «America First – Forever».

Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία του Τραμπ και του Βανς να χαμογελούν πλατιά, με φόντο τα πυροτεχνήματα.

Η λεζάντα γράφει: «Πριν από έναν χρόνο γράφτηκε ιστορία. Ο 45ος έγινε 47ος. Το κίνημα αντεπιτέθηκε. Η Αμερική πρώτη – για πάντα».