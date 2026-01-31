MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

H Ουκρανία ετοιμάζεται για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα

THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία περιμένει περισσότερες πληροφορίες από τις ΗΠΑ σχετικά με περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες και αναμένει να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά και αναμένουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες από αυτήν σχετικά με περαιτέρω συναντήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Προσβλέπουμε σε συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα και προετοιμαζόμαστε γι’ αυτές», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Ζελένσκι φάνηκε να υποδηλώνει ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ αντιπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν θα πραγματοποιηθεί τώρα.

Ουκρανία

