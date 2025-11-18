H Ελλάδα στις χώρες που ευχαριστεί ο Τραμπ για την έγκριση του νέου Συμβούλιου Ειρήνης από τον ΟΗΕ

Στις χώρες που ευχαρίστησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται η Ελλάδα για την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της δημιουργίας του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), ενός νέου διεθνούς οργάνου το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα προεδρεύεται από τον Αμερικανό πρόεδρο. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «ιστορική απόφαση» και ευχαρίστησε ονομαστικά τα μόνιμα και μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ αυτών την Ελλάδα. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης σε χώρες εκτός του ΣΑ, όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, η Τουρκία και η Ιορδανία.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη σύνθεση ή τις αρμοδιότητες του νέου οργάνου. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναφέρει ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

🚨 United Nations Security Council acknowledges and endorses President Trump's BOARD OF PEACE. pic.twitter.com/Qam0XpkLqx — The White House (@WhiteHouse) November 17, 2025

Δεκατρία μέλη υπερψήφισαν το κείμενο, δύο απείχαν

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε χθες Δευτέρα με ψηφοφορία του υπέρ του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό». Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.