Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τέσσερις Παλαιστίνιους μαχητές που έβγαιναν από τούνελ στη Ράφα

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε τέσσερις Παλαιστίνιους μαχητές οι οποίοι επιτέθηκαν σε μέλη του καθώς έβγαιναν από τούνελ στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Πριν από λίγη ώρα τέσσερις ένοπλοι τρομοκράτες βγήκαν από μια σήραγγα και άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνση στρατιωτών (…) Τα στρατεύματα εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, στην οποία κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Οι στρατιώτες «συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν όλους τους τρομοκράτες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του δικτύου τούνελ», σημείωσε ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι κανένα μέλος του δεν τραυματίστηκε.

Μαχητές της Χαμάς βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε σήραγγα στη Ράφα, κάτω από μια περιοχή του παλαιστινιακού θύλακα που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Ο τομέας αυτός βρίσκεται κοντά στο πέρασμα της Ράφας με την Αίγυπτο, το μοναδικό που συνδέει τη Γάζα με τον υπόλοιπο κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές αρχές δέχθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου να επαναλειτουργήσει εν μέρει το πέρασμα αυτό. Μέχρι στιγμής περίπου 200 Παλαιστίνιοι έχουν περάσει από τη Ράφα προς τις δύο κατευθύνσεις, κυρίως ασθενείς και τραυματίες που διακομίστηκαν στην Αίγυπτο συνοδευόμενοι από συγγενείς τους ή Παλαιστίνιοι που θέλησαν να επιστρέψουν στον θύλακα αφού δέχθηκαν θεραπεία.

