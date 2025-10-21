MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει ακόμα δύο σορούς ομήρων στο Ισραήλ

THESTIVAL TEAM

Τις σορούς δύο ακόμα νεκρών ομήρων θα παραδώσει η Χαμάς στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), οχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονται προς ένα σημείο παράδοσης στη νότια Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβουν τις σορούς δύο νεκρών ομήρων.

Η Χαμάς δεν προσδιόρισε την ταυτότητα των ομήρων των οποίων τις σορούς πρόκειται να παραδώσει.

Η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε ότι «ανέκτησε» τις σορούς σήμερα.

Αφού ο ισραηλινός στρατός παραλάβει τη σορό θα μεταφερθεί στο Ινστιτούτο ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Εάν επιβεβαιωθούν ότι οι σοροί είναι ομήρων, θα σημαίνει πως οι σοροί 13 ομήρων εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

