Γαλλία: Βρέφος πέθανε από ανακοπή σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Ένα βρέφος πέθανε από ανακοπή σήμερα το πρωί (23/02) σε πτήση της Air France από το Ναϊρόμπι στο Παρίσι, παρά τις προσπάθειες των γιατρών που επέβαιναν στην πτήση, όπως δήλωσε η Γαλλική εταιρεία στο AFP.

«Το βρέφος, που έπασχε από σοβαρή καρδιακή πάθηση, ερχόταν στη Γαλλία για θεραπεία» με την πτήση να προσγειώνεται στο Παρίσι, ανέφερε σε ανακοίνωση η Air France, η οποία πρόσθεσε ότι είχαν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα υγείας.

«Όπως απαιτείται από τη διαδικασία, το πλήρωμα επικοινώνησε μέσω δορυφόρου με το κέντρο ελέγχου SAMU του Παρισιού», το οποίο παρέχει συμβουλές σχετικά με την περίθαλψη που πρέπει να παρέχεται, τόνισε ο εκπρόσωπος.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα απηύθυνε έκκληση στους επιβάτες και αρκετοί γιατροί βρίσκονταν μέσα στο αεροπλάνο, αλλά η παρέμβασή τους δεν κατάφερε να σώσει το παιδί, πρόσθεσε.

Το μωρό βρισκόταν στην πτήση με συνοδεία και θα μετέβαινε στο Παρίσι για θεραπεία. Ταξίδευε με την πτήση AF 815, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ναϊρόμπι της Κένυας το προηγούμενο βράδυ και είχε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Paris-Charles-de-Gaulle γύρω στις 6:10 π.μ. τη Δευτέρα.

Διαβάστε μας στο Google News

