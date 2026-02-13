MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Τρεις σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στις γαλλικές Άλπεις

PIXABAY
|
THESTIVAL TEAM

Τρεις σκιέρ έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή (13/02) όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα σε μια περιοχή εκτός πίστας, ανακοίνωσε η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου Βαλ ντ’Ιζέρ στη Σαβοΐα, στις γαλλικές Άλπεις, όπου ο κίνδυνος χιονοστιβάδας παραμένει πολύ υψηλός.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε έξι σκιέρ, τέσσερις από τους οποίους συνοδεύονταν από έναν επαγγελματία οδηγό, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Παρά την ταχεία επέμβαση των υπηρεσιών διάσωσης, τρία άτομα πέθαναν. Όλοι ήταν εξοπλισμένοι με πομποδέκτες χιονοστιβάδας», τόνισε η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου. Έχει ξεκινήσει έρευνα.

Ο κίνδυνος χιονοστιβάδας στην περιοχή είναι επί του παρόντος πολύ υψηλός (4 σε κλίμακα 1-5), υπενθύμισε το θέρετρο στους σκιέρ, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε περιοχές που είναι ασφαλείς και που έχουν πομπούς εντοπισμού.

Το πέρασμα της καταιγίδας Νιλς από τη Γαλλία χθες είχε ως αποτέλεσμα πολύ έντονες χιονοπτώσεις, φέρνοντας έως και 60 έως 100 εκατοστά φρέσκου χιονιού, και τοπικά ακόμη περισσότερο στον ορεινό όγκο του Λευκού Όρους, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

Η υπηρεσία είχε εκδώσει για τη Σαβοΐα κόκκινη προειδοποίηση για χιονοστιβάδα για όλη την ημέρα της Πέμπτης, μια εξαιρετικά σπάνια απόφαση στη Γαλλία.

Αντιμέτωπα με τον κίνδυνο, πολλά χιονοδρομικά θέρετρα στις Γαλλικές Άλπεις αποφάσισαν να κλείσουν εντελώς ή εν μέρει τα χιονοδρομικά τους κέντρα χθες.

Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επείγουσα μεταφορά διασωληνωμένου παιδιού από το “Γεννηματάς” στο “Ιπποκράτειο” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Μενδώνη από Καστοριά: Υλοποιούμε το μεγαλύτερο έργο Πολιτισμού που έχει υπάρξει ποτέ

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη: Γενέθλια στο πλατό για την παρουσιάστρια – “Είμαι 43 και βάζω κάτω πολλές 20αρες”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Αθήνα: Άνδρας παρενόχλησε τυφλή γυναίκα την ώρα που περνούσε τον δρόμο – Προσποιήθηκε ότι θέλει να τη βοηθήσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Η Λάρισα επόμενος σταθμός του Αλέξη Τσίπρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Μ. Θεμιστοκλέους: Χρειάζεται να διορθωθούν πολλά αλλά από την ίδρυσή του – Το ΕΣΥ βρίσκεται στην καλύτερή του φάση