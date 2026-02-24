MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Ρεκόρ υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας

THESTIVAL TEAM

Ο υδράργυρος ξεπέρασε σήμερα τους 25°C και πλησίασε τους 30°C στη νοτιοδυτική Γαλλία, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ρεκόρ υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, αφού το σκηνικό του καιρού θύμιζε περισσότερο Μάιο.η

Στην Ορτέζ, κοντά στα Πυρηναία, το θερμόμετρο έδειξε 28,3 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον Φεβρουάριο σε αυτόν τον μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος άνοιξε το 1994. Το προηγούμενο ρεκόρ στην περιοχή ήταν 27,1°C και είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2020.

Μέγιστη θερμοκρασία 27°C καταγράφηκε στην Μπιαρίτζ (14 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή), 26°C στο Πω, 25°C στο Μον-ντε-Μαρσάν και 22°C στη Τουλούζη.

Στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας, οι θερμοκρασίες – που ήταν ήδη υψηλές για αυτήν την εποχή του χρόνου – αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο και παραπέμπουν σε… Μάιο, υπογραμμίζει η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Météo France).

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα αποτελούν ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γαλλία

