Γαλλία: Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να εντάξει το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας στην άκρα αριστερά

THESTIVAL TEAM

Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στη Γαλλία η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας να εντάξει το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας στην άκρα αριστερά, σε εγκύκλιο του προς τις Νομαρχίες σχετική με την πολιτική τοποθέτηση των υποψηφίων ενόψει των δημοτικών εκλογών που θα γίνουν τον Μάρτιο.

Όπως επισημαίνουν μέσα ενημέρωσης και αναλυτές, πρόκειται για μία απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με την γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο τον Μάρτιο του 2024 είχε αποφανθεί ότι το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», όπως άλλωστε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό και το κόμμα των Οικολόγων, εντάσσονται στα κόμματα της αριστεράς και όχι στην άκρα αριστερά, όπου εντάσσονται διάφοροι τροτσκιστικοί, μαοϊκοί και αναρχικοί πολιτικοί σχηματισμοί.

Ο ιδρυτής του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» Ζαν-Λυκ Μελανσόν, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «απόφαση α λα Τραμπ» επιπέδου «Δημοκρατίας της Μπανανίας», ενώ αντίθετος προς την απόφαση δήλωσε και ο Γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ. Από την άλλη, παράγοντες του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν πως ο χαρακτηρισμός της Ανυπότακτης Γαλλίας ως ακροαριστερού κόμματος υιοθετήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη πολιτική συμπεριφορά αυτού του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γαλλία

