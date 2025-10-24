MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Πίνακας του Πικάσο πωλήθηκε σε δημοπρασία για 32 εκατομμύρια ευρώ

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που απεικονίζει τη Ντόρα Μάαρ, μούσα και επί σειρά ετών σύντροφο του ισπανού ζωγράφου, πωλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του οίκου Drouot.

Το έργο, με τίτλο «Προτομή Γυναίκας με Λουλουδάτο Καπέλο», φιλοτεχνήθηκε από τον Πικάσο το 1943 και περιήλθε στην κατοχή συλλέκτη έναν χρόνο αργότερα. Ανήκε επί δεκαετίες στην οικογένεια μέχρι που οι κληρονόμοι αποφάσισαν να πουλήσουν τον πίνακα για να μοιραστούν το ποσό.

«Είναι αναμφίβολα το πιο συγκινητικό έργο του Πικάσο που αφορούσε τη μούσα του, επειδή ήταν έτοιμος να την αφήσει (την Ντόρα Μάαρ) για την (γαλλίδα ζωγράφο) Φρανσουάζ Ζιλό», δήλωσε ο δημοπράτης Κριστόφ Λουσιέν. «Βλέπουμε μια γυναίκα που συγκρατεί τα δάκρυά της», εξήγησε και τόνισε πόσο τυχερός αισθάνεται που είχε την ευκαιρία να βρεθεί μπροστά σε ένα κομμάτι της Ιστορίας της Τέχνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γαλλία Πικάσο

