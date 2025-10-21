MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Ο Λεκορνί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Φωτογραφία: Intime
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι παραμένει ανοιχτή η πιθανότητα διεξαγωγής δημοψηφίσματος προκειμένου να επιλυθεί το θέμα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε το 2023, χωρίς να ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση. Την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέστειλε την εφαρμογή της, ώστε να κερδίσει την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού κόμματος και να μην καταψηφιστεί η κυβέρνησή του κατά τη συζήτηση της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

Μετά τη δήλωση του Μακρόν, ο Λεκορνί είπε στην Εθνοσυνέλευση: «Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τον γαλλικό λαό, είτε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, που θα είναι μια ευκαιρία για να ακουστούν οι προτάσεις όλων για το θέμα, είτε ίσως και πριν από αυτές, μέσω ενός δημοψηφίσματος, εάν αναδυθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο από τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους», σύμφωνα με το ΑΠΕ.

