Γαλλία: Μονοχρωματικός πίνακας του Υβ Κλάιν πουλήθηκε έναντι 18,4 εκατ. ευρώ
THESTIVAL TEAM
Ένας μονοχρωματικός πίνακας του Γάλλου καλλιτέχνη Υβ Κλάιν πουλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s.
Το ποσό αυτό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποτελεί «ρεκόρ» για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη στη Γαλλία.
Ο πίνακας που τιτλοφορείται «Καλιφόρνια (ΙΚΒ 71)» φιλοτεχνήθηκε στο Παρίσι το 1961, έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του Κλάιν. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του ζωγράφου και ήταν η πρώτη φορά που προσφέρθηκε προς πώληση σε δημοπρασία.