Γαλλία: Μονοχρωματικός πίνακας του Υβ Κλάιν πουλήθηκε έναντι 18,4 εκατ. ευρώ

Ένας μονοχρωματικός πίνακας του Γάλλου καλλιτέχνη Υβ Κλάιν πουλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s.

Το ποσό αυτό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποτελεί «ρεκόρ» για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη στη Γαλλία.

Ο πίνακας που τιτλοφορείται «Καλιφόρνια (ΙΚΒ 71)» φιλοτεχνήθηκε στο Παρίσι το 1961, έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του Κλάιν. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του ζωγράφου και ήταν η πρώτη φορά που προσφέρθηκε προς πώληση σε δημοπρασία.