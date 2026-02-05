Γαλλία: Κινέζοι προσπάθησαν να υποκλέψουν στρατιωτικά δεδομένα

Δεύτερη σύλληψη ατόμων με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό της Κίνας σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Μετά τον 50χρονο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που ομολόγησε την πράξη του, έρχονται να προστεθούν στο παιχνίδι της κινεζικής κατασκοπείας και δύο κινέζοι υπήκοοι στη Γαλλία.

Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν επίσημη έρευνα για σοβαρές καταγγελίες περί απόπειρας υποκλοπής ευαίσθητων κρατικών και στρατιωτικών δεδομένων από Κινέζους υπηκόους, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν το δορυφορικό σύστημα Starlink για την παράνομη δραστηριότητά τους.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας του Παρισιού, τέσσερα άτομα παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ δύο εξ αυτών τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση. Οι κατηγορίες αφορούν τη διαβίβαση πληροφοριών σε ξένη δύναμη ή σε φορέα υπό ξένο έλεγχο, πράξη που μπορεί να πλήξει θεμελιώδη συμφέροντα της Γαλλίας και τιμωρείται με κάθειρξη έως 15 ετών.

Επιχείρηση υποκλοπής από ενοικιαζόμενο κατάλυμα

Σύμφωνα με το POLITICO, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κάτοικοι της περιοχής Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό, ενημέρωσαν τις αρχές για ύποπτη δραστηριότητα σε κατοικία που είχε μισθωθεί μέσω AirBnB. Γείτονες παρατήρησαν την εγκατάσταση μεγάλου δορυφορικού πιάτου, διαμέτρου περίπου δύο μέτρων, ενώ ταυτόχρονα σημειώνονταν ανεξήγητες διακοπές στις τοπικές συνδέσεις διαδικτύου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε για παράνομη υποκλοπή κατερχόμενων δορυφορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων επικοινωνιών μεταξύ κρίσιμων στρατιωτικών υπηρεσιών. Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς ενδέχεται να αφορά δίκτυα εθνικής ασφάλειας.

Δηλωμένη δραστηριότητα με «στρατιωτικό προσανατολισμό»

Κατά την είσοδό τους στη Γαλλία, οι ύποπτοι είχαν δηλώσει ότι εργάζονται σε κινεζική εταιρεία εξειδικευμένη σε τεχνολογίες «έξυπνων δεσμών», αναγνώρισης σημάτων και δορυφορικών δικτύων, η οποία, όπως ανέφεραν, συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα για έργα με στρατιωτικές εφαρμογές.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον το εύρος της δράσης τους, τις πιθανές διασυνδέσεις με κρατικούς φορείς της Κίνας, καθώς και το αν έχουν διαρρεύσει απόρρητα δεδομένα. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τις γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας, σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για κυβερνοκατασκοπεία και υβριδικές απειλές.