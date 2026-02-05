MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Κινέζοι προσπάθησαν να υποκλέψουν στρατιωτικά δεδομένα

|
THESTIVAL TEAM

Δεύτερη σύλληψη ατόμων με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό της Κίνας σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Μετά τον 50χρονο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που ομολόγησε την πράξη του, έρχονται να προστεθούν στο παιχνίδι της κινεζικής κατασκοπείας και δύο κινέζοι υπήκοοι στη Γαλλία.

Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν επίσημη έρευνα για σοβαρές καταγγελίες περί απόπειρας υποκλοπής ευαίσθητων κρατικών και στρατιωτικών δεδομένων από Κινέζους υπηκόους, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν το δορυφορικό σύστημα Starlink για την παράνομη δραστηριότητά τους.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας του Παρισιού, τέσσερα άτομα παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ δύο εξ αυτών τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση. Οι κατηγορίες αφορούν τη διαβίβαση πληροφοριών σε ξένη δύναμη ή σε φορέα υπό ξένο έλεγχο, πράξη που μπορεί να πλήξει θεμελιώδη συμφέροντα της Γαλλίας και τιμωρείται με κάθειρξη έως 15 ετών.

Επιχείρηση υποκλοπής από ενοικιαζόμενο κατάλυμα
Σύμφωνα με το POLITICO, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κάτοικοι της περιοχής Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό, ενημέρωσαν τις αρχές για ύποπτη δραστηριότητα σε κατοικία που είχε μισθωθεί μέσω AirBnB. Γείτονες παρατήρησαν την εγκατάσταση μεγάλου δορυφορικού πιάτου, διαμέτρου περίπου δύο μέτρων, ενώ ταυτόχρονα σημειώνονταν ανεξήγητες διακοπές στις τοπικές συνδέσεις διαδικτύου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε για παράνομη υποκλοπή κατερχόμενων δορυφορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων επικοινωνιών μεταξύ κρίσιμων στρατιωτικών υπηρεσιών. Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς ενδέχεται να αφορά δίκτυα εθνικής ασφάλειας.

Δηλωμένη δραστηριότητα με «στρατιωτικό προσανατολισμό»
Κατά την είσοδό τους στη Γαλλία, οι ύποπτοι είχαν δηλώσει ότι εργάζονται σε κινεζική εταιρεία εξειδικευμένη σε τεχνολογίες «έξυπνων δεσμών», αναγνώρισης σημάτων και δορυφορικών δικτύων, η οποία, όπως ανέφεραν, συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα για έργα με στρατιωτικές εφαρμογές.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον το εύρος της δράσης τους, τις πιθανές διασυνδέσεις με κρατικούς φορείς της Κίνας, καθώς και το αν έχουν διαρρεύσει απόρρητα δεδομένα. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τις γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας, σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για κυβερνοκατασκοπεία και υβριδικές απειλές.

Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Νατσιός: Ισόβια κάθειρξη στους διακινητές, φυλάκιση και απέλαση στους παράνομους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Τα επτά ονόματα, οι οδηγίες Λουτσέσκου και ο βουβός πανηγυρισμός – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 8 ώρες πριν

Η δράση “Πωλητής για μία ώρα” της “σχεδίας” επιστρέφει – Ποιοι θα φορέσουν το κόκκινο γιλέκο στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι του διαλόγου αύριο: “Ο Χαμενεΐ θα πρέπει να ανησυχεί πολύ”, λέει ο Τραμπ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Παυλίδης: Χωρίς να είμαι αλαζόνας αν η ομάδα ήταν η ίδια με τη Σιγκαπούρη δεν θα χάναμε το χρυσό με τίποτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση