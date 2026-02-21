MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενώ συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου

THESTIVAL TEAM

Περίπου 1.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Παρίσι, εκφράζοντας την «αταλάντευτη υποστήριξή» τους στην Ουκρανία, καθώς σε τρεις ημέρες συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή.

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο.

«Η κοινή γνώμη στηρίζει μαζικά την Ουκρανία από την πρώτη ημέρα της εισβολής» του ρωσικού στρατού, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, εκτίμησε ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν, ο επικεφαλής του κινήματος «Δημόσιος Χώρος». «Αντιθέτως, στη γαλλική πολιτική σκηνή ακούγεται μουσική παραίτησης. Τόσο στην ακροαριστερά, όσο και στην ακροδεξιά, κάποιες φωνές μιλούν ολοένα και πιο δυνατά για συνθηκολόγηση», πρόσθεσε.

Η Ιρίνα Κριβόσεγια, μια Ουκρανή που ζει στη Γαλλία εδώ και μερικά χρόνια, «ευχαρίστησε από καρδιάς» τους διαδηλωτές επειδή «υπενθύμισαν ότι αυτό που συμβαίνει την τελευταία τετραετία δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι δίκαιο». Όπως είπε, επικοινωνεί καθημερινά με τους γονείς της στο Κίεβο, οι οποίοι της αφηγήθηκαν ότι επί πολλές ημέρες δεν είχαν θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών.

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Ιατρική Βοήθεια Ουκρανίας», Φρανσουά Γκρινεβάλ, επέστρεψε πρόσφατα από αποστολή στην Ουκρανία, όπου η οργάνωσή του παρέδωσε 40 γεννήτριες.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Η εισβολή αυτή εξελίχθηκε στον αιματηρότερο και καταστροφικότερο πόλεμο που έχει βιώσει η Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεκάδες, ενδεχομένως και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και από τις δύο πλευρές, ενώ εκατομμύρια πρόσφυγες έφυγαν από την Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και βομβαρδίζει καθημερινά κατοικημένες ζώνες και υποδομές, προκαλώντας πρόσφατα τη χειρότερη ενεργειακή κρίση στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Γαλλία

