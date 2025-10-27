Γαλλία: Χωρισμένοι από τη γέννησή τους, δύο αδέλφια ξαναβρέθηκαν 57 χρόνια αργότερα – Ζούσαν στην ίδια πόλη

Για όλη του τη ζωή, ο Φρεντερίκ Σέλος πίστευε πως ήταν μοναχοπαίδι. Μέχρι το 2022, όταν ανακάλυψε τυχαία ένα παλιό οικογενειακό έγγραφο που αποκάλυπτε ένα καλά κρυμμένο μυστικό: είχε έναν μικρότερο αδελφό, τον Ζαν-Μαρκ, γεννημένο δύο χρόνια μετά από αυτόν, στα βορειοδυτικά της Γαλλίας.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η μητέρα τους, αντιμετωπίζοντας μια δύσκολη περίοδο, είχε αναθέσει τη φροντίδα του μικρότερου αδελφού στις κοινωνικές υπηρεσίες της Γαλλίας που τότε αναλάμβαναν παιδιά εγκαταλελειμμένα (τη σημερινή Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας για τα Παιδιά), προτού εκείνος δοθεί για υιοθεσία.

Συγκλονισμένος και γεμάτος απορίες, ο Φρεντερίκ ξεκίνησε έρευνες για να τον εντοπίσει. Όμως τα αρχεία ήταν κλειστά λόγω του απορρήτου που καλύπτει τις υιοθεσίες. Έτσι, απευθύνθηκε στον Τύπο. Τον Ιανουάριο του 2025, αφηγήθηκε την ιστορία του στην εφημερίδα Ouest-France, τη μεγαλύτερη περιφερειακή εφημερίδα της χώρας. Το άρθρο συγκίνησε χιλιάδες αναγνώστες και διαδόθηκε μαζικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, μια συνταξιούχος από τη Μαγιέν, παθιασμένη με τη γενεαλογία, αποφάσισε να βοηθήσει. Συνδυάζοντας εκλογικούς καταλόγους και ληξιαρχικά αρχεία, κατάφερε να εντοπίσει έναν Ζαν-Μαρκ Λεέκ, 57 ετών, που ζούσε στο βόρειο τμήμα της Γαλλίας. Έδωσε τις πληροφορίες στον Φρεντερίκ, προτείνοντάς του να του γράψει ένα γράμμα αντί να τον καλέσει απευθείας.

Η επιστολή, αρχικά χαμένη, έφτασε τελικά στα χέρια του Ζαν-Μαρκ μερικούς μήνες αργότερα. «Ήξερα πως ήμουν υιοθετημένος, αλλά δεν πίστευα ότι θα έβρισκα ποτέ ξανά την βιολογική μου οικογένεια», δήλωσε συγκινημένος.

Λίγο αργότερα, η σύζυγός του βρήκε το άρθρο της Ouest-France στο διαδίκτυο. «Μόλις είδα τη φωτογραφία, κατάλαβα αμέσως ότι ήμουν εγώ», θυμάται ο Ζαν-Μαρκ. Η επαφή έγινε, η συνάντηση οργανώθηκε – και η συγκίνηση ήταν τεράστια: τα δύο αδέλφια ζούσαν στην ίδια πόλη για χρόνια, σε απόσταση μόλις δύο δρόμων!

«Από την πρώτη στιγμή ένιωσα πως είναι ένας καλός άνθρωπος», λέει ο Φρεντερίκ, συγκινημένος που επιτέλους μπορεί να παίξει τον ρόλο του μεγάλου αδελφού. Μαζί ταξίδεψαν στους τόπους της παιδικής τους ηλικίας, ενώ ο Ζαν-Μαρκ συνάντησε ξανά τη βιολογική τους μητέρα, η οποία ζει ακόμα. «Μπροστά της ένιωσα σαν να ξαναγύρισα πέντε χρονών», εξομολογείται, χωρίς όμως να ξεχνά τους θετούς του γονείς, «υπέροχους ανθρώπους» που του χάρισαν μια οικογένεια.

Μια ιστορία ελπίδας και επανένωσης

Σήμερα, οι δύο άνδρες προσπαθούν να καλύψουν τα χαμένα χρόνια. «Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, αλλά θέλουμε να ζήσουμε μαζί ό,τι μας απομένει», λένε με μια φωνή.

Η συγκινητική αυτή ιστορία, που δημοσίευσε η Ouest-France, υπενθυμίζει τη δύναμη των ανθρώπινων ιστοριών και τη σημασία των οικογενειακών δεσμών. Από το 2022, η γαλλική νομοθεσία απαγορεύει πλέον τον χωρισμό αδελφών κατά τη διαδικασία αναδοχής ή υιοθεσίας — ένας νόμος που, αν ίσχυε τότε, ίσως να είχε αλλάξει τη μοίρα αυτών των δύο ανθρώπων.