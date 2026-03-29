Γαλλία: Αυξάνονται τα λουκέτα εργοστασίων λόγω της πίεσης από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τους δασμούς των ΗΠΑ

Τα κλεισίματα εργοστασίων στη Γαλλία αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30% πέρυσι μετά την αυξανόμενη πίεση από τους Ασιάτες ανταγωνιστές και το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς, ενώ ο αριθμός των νέων ανοιγμάτων μειώθηκε επίσης.

Περίπου 160 εργοστάσια έκλεισαν, από 121 το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή (29.3.2026) από το υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας, τα οποία ανέφεραν επίσης τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών ενέργειας. Περίπου 103 εργοστάσια άνοιξαν πέρυσι, σε σύγκριση με 115 το 2024.

Μεταξύ των τομέων που επλήγησαν περισσότερο από λουκέτα ή σημαντικές περικοπές παραγωγής είναι οι γραμμές παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων, οι μεταφορές, τα καταναλωτικά αγαθά και οι κατασκευές. Εταιρείες από τη χαλυβουργία ArcelorMittal έως τον προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo κλείνουν μετά από μια πτώση της ζήτησης.

«Η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος έχει μεγάλο αντίκτυπο», ανέφερε το υπουργείο στην έκθεσή του. 

Η ArcelorMittal δήλωσε πέρυσι ότι θα περικόψει περίπου 600 θέσεις εργασίας σε επτά εγκαταστάσεις στη βόρεια Γαλλία, καθώς η χαλυβουργία αντιμετωπίζει μειωμένη ζήτηση. Η χημική εταιρεία Arkema έκλεισε επίσης ορισμένες δραστηριότητες σε μια εγκατάσταση στη χώρα.

Στα τέλη του 2024,η Valeo ανέφερε ζοφερές προοπτικές για την αυτοκινητοβιομηχανία και τον ανταγωνισμό από φθηνότερα κινεζικά προϊόντα, όταν ανακοίνωσε σχέδια για κλείσιμο δύο εργοστασίων στη Γαλλία.

