Γαλλία: 55χρονος σέρφερ σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία στη Νέα Καληδονία

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το άψυχο σώμα ενός 55χρονου άνδρα που έκανε γουίντσερφ και δέχτηκε επίθεση από έναν καρχαρία εντοπίστηκε σήμερα σε μια παραλία στη Νουμεά της Νέας Καληδονίας.

Τη μακάβρια ανακάλυψη έκανε το πλήρωμα ενός σκάφους αναψυχής, που ειδοποίησε τις αρχές. Η παραλία Ανς-Βατά, στα νότια της Νουμεά, εκκενώθηκε για να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων που ζήτησαν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Το θύμα ήταν γιατρός στα επείγοντα περιστατικά στη Νουμεά και, σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή, έφερε θανάσιμα τραύματα από δάγκωμα καρχαρία.

Ο εισαγγελέας της Νουμεά, Ιβ Ντιπάς, είπε ότι αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ενώ έχει καλέσει για κατάθεση και έναν μάρτυρα.

Η επίθεση αυτή έγινε μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες τη Νέα Καληδονία, ένα καιρικό φαινόμενο που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρχαριών κοντά στις ακτές.

Η Ανς-Βατά είναι ένας κόλπος που προσελκύει πολλούς ερασιτέχνες λάτρεις των θαλάσσιων σπορ. Στις αρχές του 2023 τρεις επιθέσεις καρχαριών είχαν συμβεί στην ίδια ζώνη μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων και ένας Αυστραλός τουρίστας έχασε τη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γαλλία

