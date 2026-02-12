MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη στη Γαλλία: Βρέθηκαν δύο νεκρά μωρά σε καταψύκτη, το ένα το βρήκε ο πατέρας της οικογένειας

THESTIVAL TEAM

Δύο μωρά εντοπίστηκαν σε καταψύκτη σπιτιού στην Ωτ-Σον της Γαλλίας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη μίας γυναίκας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της οικογένειας ανακάλυψε ένα μωρό στον καταψύκτη, σύμφωνα με το BFMTV. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί εντόπισαν το δεύτερο μωρό στον καταψύκτη.

Για την υπόθεση συνελήφθη η σύντροφος του 50χρονου. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί η σχέση της με τα δύο νεκρά παιδιά.

Γαλλία

