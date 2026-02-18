MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Φονικές πλημμύρες στην Ισπανία: Γυναίκα παρασύρθηκε από χείμαρρο και πνίγηκε – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μια 69χρονη βρήκε τον θάνατο σήμερα εξαιτίας πλημμυρών στην πόλη Καμπανάριο της επαρχίας Μπανταχόθ, στην Εστρεμαδούρα της νοτιοδυτικής Ισπανίας, όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από χείμαρρο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η γυναίκα προσπάθησε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, αλλά το ρεύμα την παρέσυρε και πνίγηκε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ισπανία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει υπερχείλιση ποταμών και εκτεταμένες πλημμύρες.

Η Ισπανία και η γειτονική Πορτογαλία βρίσκονται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική απορρύθμιση, αντιμετωπίζοντας ολοένα και μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι, καθώς και συχνότερες και εντονότερες βροχοπτώσεις τον χειμώνα.

Ισπανία

